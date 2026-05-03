Tram-Unfall in Berlin-Weißensee: Straßenbahn erfasst Fußgängerin

Berlin - Eine 55-jährige Fußgängerin ist in Berlin-Weißensee bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn verletzt worden.

Der Fahrer der Tram erlitt einen Schock. © Thomas Peise

Nach Angaben der Polizei stand die Frau zunächst am Samstagmittag gegen 12.30 Uhr auf dem Gehweg der Mittelinsel an der Haltestelle Buschallee auf, als sich eine Tram der Linie M4 in Richtung Falkenberg näherte.

Aus bislang ungeklärter Ursache lief die Frau plötzlich über einen Übergang in den Gleisbereich. Dabei kam es zur Kollision mit der Straßenbahn. Die 55-Jährige wurde zur Seite geschleudert und stürzte. Rettungskräfte brachten sie zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

Lebensgefahr bestehe nach bisherigen Erkenntnissen nicht, hieß es.

Der Fahrer der Straßenbahn erlitt einen Schock und wurde ambulant in einer Klinik versorgt.