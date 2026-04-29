Auf der Flucht mehrere Unfälle gebaut: Polizei schießt auf Lieferwagen-Dieb an der Alten Försterei

Berlin - An der Alten Försterei in Berlin-Köpenick haben Polizisten am Mittwoch auf einen flüchtenden Lieferwagendieb geschossen.

Der Fahrer entzog sich der Verkehrskontrolle. (Symbolfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Die Polizei wollte gegen 13.45 Uhr ein verdächtiges Fahrzeug kontrollieren, wie die Beamten auf X mitteilten.

Nach Angaben eines Polizeisprechers handelte es sich bei dem Wagen um dein gestohlenes Lieferfahrzeug

Allerdings ließ sich der Fahrer nicht stoppen, drückte aufs Gaspedal und brauste davon.

Dabei soll der 35-Jährige den Angaben zufolge auf der Flucht mehrere Unfälle verursacht haben. Mehrere Zäune seien durchbrochen worden. Auch ein Radfahrer sei von dem Wagen erfasst und verletzt worden.

Auf einem Parkplatz an der Alten Försterei hätten die Polizisten versucht, denn Fahrer zu stoppen.

Der 35-Jährige habe jedoch versucht, ausgelegte Fahrzeugsperren zu umfahren. Dabei fuhr er auf die Einsatzkräfte zu und kam mit dem Lieferwagen an einem Betonpoller einer Baustellenampel zum Stehen.

Daraufhin schossen die Einsatzkräfte auf den Wagen, dessen Motor aufheulte. Im weiteren Verlauf setzten sie auch einen Taser ein.