In Berlin geschnappt: Sergej K. soll für Russland spioniert haben!

Berlin - Die Bundesanwaltschaft hat am Dienstag einen Mann wegen mutmaßlicher Spionage für Russland in Berlin festnehmen lassen.

Die Bundesanwaltschaft konnte den Mann in Berlin festnehmen. (Symbolfoto) © Christoph Schmidt/dpa

Der kasachische Staatsangehörige Sergej K. steht unter dem Verdacht, seit spätestens Mai des vergangenen Jahres Informationen an einen ausländischen Geheimdienst weitergegeben zu haben, so die Bundesanwaltschaft am Mittwoch.

Demnach soll der Mann unter anderem Daten aus der deutschen Rüstungsindustrie an einen russischen Geheimdienst übermittelt haben. Dabei sollen ihn besonders die Unternehmen interessiert haben, die Drohnen und Roboter entwickeln.

Auch "Angaben über die militärische Unterstützung der Bundesrepublik Deutschland für die Ukraine" sollen darunter gewesen sein.

K. habe zudem Fotos von öffentlichen Gebäuden in Berlin oder von militärischen Konvois auf Autobahnen verschickt. Des Weiteren habe der mutmaßliche Spion den Geheimdienst über "geeignete Sabotageobjekte in Deutschland" informiert und angeboten, weitere Personen für eine Spionagetruppe zu rekrutieren.