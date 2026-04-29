Hotel am Ku'damm lockt mit Champagner für einen Euro und Gratis-Currywurst

Berlin - Mit einer ungewöhnlichen Mischung aus Luxus und Imbiss startet ein Berliner 5-Sterne-Hotel nahe dem Ku'damm in die Terrassensaison: Für eine Stunde gibt es Champagner und Currywurst für echte Sparfüchse.

Das Glas Champagner kostet einen Euro, die Currywurst gibt es gratis. (Symbolbild) © Hannes P Albert/dpa/dpa-tmn, Fabian Sommer/dpa (Bildmontage)

Das "DoubleTree by Hilton" lädt am Mittwochabend zur sogenannten "Champagne Hour" am Los-Angeles-Platz ein.

Zwischen 18 und 19 Uhr gibt es ein Glas Moët & Chandon für einen Euro, dazu wird Currywurst kostenlos ausgegeben. Das Angebot richtet sich laut Hotel "an alle", ist jedoch auf 100 Gäste und eine Stunde begrenzt.

Unter dem Motto "Moët für 1 Euro, Currywurst und Beats unter freiem Himmel" wolle man bewusst einen unkonventionellen Auftakt setzen, teilte das Unternehmen mit.

Es gelte das Prinzip "first come, first serve". Ziel sei ein Format, das "typisch Berlin" sei: unkompliziert, offen und überraschend. Nach Ablauf der Aktionsstunde wird der Champagner regulär weiter ausgeschenkt, dann allerdings zu einem deutlich höheren Preis.

Kleine Currywurst-Snacks sollen weiterhin kostenfrei angeboten werden. Die Speise mit Wurst vom Havelländer Apfelschwein und hausgemachter Soße gehört sonst zum regulären Angebot des Hauses.