Aus für Nextbike in Berlin? Gericht kippt den Leihrad-Betrieb

Berlin - Dem Leihrad-Anbieter Nextbike droht nach einem Beschluss des Berliner Verwaltungsgerichts (VG) das vollständige Betriebsaus in der Hauptstadt.

Die Leihfahrräder der Firma "Nextbike" könnten bald nicht mehr in Berlin stehen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Die Senatsverwaltung hatte das Unternehmen aufgefordert, sämtliche 6500 Mietfahrräder von Berliner Straßen zu entfernen. Grund: Nextbike hat keine Sondernutzungserlaubnis für den Betrieb der Leihräder beantragt.

Das Unternehmen war gegen die Anordnung des Senats mit einem Eilantrag vor das VG gezogen - und musste dort nun eine Niederlage einstecken.

Die zuständige Kammer habe den Antrag abgewiesen, teilte das Gericht mit. Das Unternehmen nutze den öffentlichen Straßenraum für gewerbliche Zwecke und angesichts der zahlreichen Fahrzeuge auch in großem Umfang.

Deshalb handele es sich um eine straßenrechtliche Sondernutzung, für die es in Berlin einer entsprechenden Erlaubnis bedarf.