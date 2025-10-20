NFL-Team baut Spielplatz für Berliner Schule

Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (50, CDU) freut sich sehr, dass eine Schule aus seinem Einzugsbereich ausgewählt worden ist. © Annette Riedl/dpa

Das Team des deutschen Ex-NFL-Profis Björn Werner (35) baut nämlich einen neuen Spielplatz für die Christian-Morgenstern-Grundschule im Bezirk Spandau, oder vielmehr lässt ihn bauen, wie das zuständige Bezirksamt mitteilte.

Die feierliche Eröffnung soll bereits am 7. November, also kurz vor dem NFL-Spiel erfolgen. Aufgrund des engen Zeitrahmens wird der marode Spielplatz vor Ort abgetragen, während parallel neue Spielgeräte von einer Firma in Bayern gefertigt werden.

"Dass die Indianapolis Colts ausgerechnet die Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau ausgewählt haben, kam für uns völlig überraschend - im besten Sinne natürlich", freut sich Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (50, CDU).

Man habe daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Projekt schnell auf den Weg bringen zu können. "Es macht uns stolz, dass dies so reibungslos gelungen ist", betont der CDU-Politiker.