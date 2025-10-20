NFL-Team baut Spielplatz für Berliner Schule
Berlin - Die National Football League (NFL) gastiert in Berlin: Am 9. November treffen die Indianapolis Colts im Olympiastadion auf die Atlanta Falcons. Die Colts engagieren sich auch darüber hinaus in der Hauptstadt.
Das Team des deutschen Ex-NFL-Profis Björn Werner (35) baut nämlich einen neuen Spielplatz für die Christian-Morgenstern-Grundschule im Bezirk Spandau, oder vielmehr lässt ihn bauen, wie das zuständige Bezirksamt mitteilte.
Die feierliche Eröffnung soll bereits am 7. November, also kurz vor dem NFL-Spiel erfolgen. Aufgrund des engen Zeitrahmens wird der marode Spielplatz vor Ort abgetragen, während parallel neue Spielgeräte von einer Firma in Bayern gefertigt werden.
"Dass die Indianapolis Colts ausgerechnet die Christian-Morgenstern-Grundschule in Spandau ausgewählt haben, kam für uns völlig überraschend - im besten Sinne natürlich", freut sich Spandaus Bezirksbürgermeister Frank Bewig (50, CDU).
Man habe daraufhin alle Hebel in Bewegung gesetzt, um das Projekt schnell auf den Weg bringen zu können. "Es macht uns stolz, dass dies so reibungslos gelungen ist", betont der CDU-Politiker.
Indianapolis Colts wählen Spandauer Grundschule für erstes Sozialprojekt außerhalb der USA
In der NFL wird soziales Engagement seit jeher großgeschrieben. Nicht nur die Vereine, auch die meisten Spieler engagieren sich in ihrer Freizeit ehrenamtlich für wohltätige Zwecke oder besitzen eigene Stiftungen.
"Unsere tägliche Mission bei den Colts ist es, zu unterhalten, zu inspirieren und zu vereinen, indem wir auf die richtige Art und Weise gewinnen. Das bedeutet, dass uns das, was wir außerhalb des Spielfelds leisten, genauso wichtig ist wie das, was wir auf dem Spielfeld leisten", unterstreicht Colts-Managerin Kalen Jackson (38).
Man freue sich sehr über die Partnerschaft mit der Spandauer Grundschule, "um einen Spielplatz zu bauen, auf dem Kinder zusammenkommen, aktiv sein und fröhliche Momente und Erinnerungen schaffen können".
Mit dieser Kampagne schlagen die Indianapolis Colts erstmals auch außerhalb der Vereinigten Staaten eine Brücke zwischen Profisport und Bildung und schenken 580 Kindern einen neuen Spielplatz.
Titelfoto: RONALD MARTINEZ / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP, Annette Riedl/dpa (Bildmontage)