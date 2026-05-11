Außergewöhnlicher Fund in Wilmersdorf: Kind entdeckt teure Schätze im Gebüsch

Berlin - Eigentlich ist der Spielplatz in Berlin-Wilmersdorf ein Ort für Sandburgen und Rutschen, doch diesmal wurde er für ein Kind zu einer kleinen Schatzkammer.

Die Funde wurden eingesammelt und an die Polizei übergeben. © Facebook/ Polizei Berlin

Zwischen mehreren Sträuchern tauchten plötzlich Dinge auf, mit denen dort niemand gerechnet hätte: Silbermünzen, Schmuck, Luxusuhren und mehrere tausend Euro Bargeld.

Auslöser des Ganzen war ein Kind aus einer Kitagruppe, wie die Ermittler bei Facebook mitteilten. Es habe beim Spielen im Gebüsch etwas Glänzendes entdeckt.

Statt einfach weiterzuspielen, machte der kleine Finder auf den Schatz aufmerksam und sorgte damit für große Augen bei den Erwachsenen.

Gemeinsam mit einer Begleitperson wurden die ungewöhnlichen Funde eingesammelt und die Polizei verständigt.