Tierischer Einsatz: Pfau kapert Lieferwagen in Spandau

Berlin - Ein freilaufender Pfau hat am Wochenende in Berlin-Spandau für einen ungewöhnlichen Einsatz von Polizei und Feuerwehr gesorgt.

Polizei und Feuerwehr konnten den Pfau einfangen. © Polizei Berlin

Das Tier hatte sich nach einem Ausflug durch den Ortsteil Kladow kurzerhand einen Lieferwagen als Zwischenstation ausgesucht und dort offenbar ziemlich selbstbewusst das Kommando übernommen.

Wie die Berliner Polizei am Sonntag auf Instagram schrieb, entdeckten Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 23 den Vogel auf der Straße.

Gemeinsam mit der Berliner Feuerwehr gelang es schließlich, den Pfau einzufangen und in einen sicheren Bereich zu bringen.

Nach Angaben der Polizei stammt er aus einer frei lebenden Pfauengruppe in Kladow.

Die Tiere leben dort seit Jahren ohne Gehege. Ursprünglich sollen sie von der berühmten Pfaueninsel stammen und sich von dort aus in Teilen des Berliner Südwestens angesiedelt haben.