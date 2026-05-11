Frau in Innenhof mit gezückter Waffe bedroht: SEK rückt im Wedding an

Berlin - Ein Mann hat in Berlin-Wedding eine 35-Jährige mit einer Pistole bedroht und damit einen SEK-Einsatz ausgelöst.

Ein SEK durchsuchte die Wohnung des 63-Jährigen. (Symbolfoto) © Michael Kappeler/dpa

Wie die Polizei mitteilte, beleidigte der 63-Jährige am Sonntagabend die Frau zudem aus dem Fenster seiner Wohnung heraus mit der gezückten Waffe.

Die Frau habe sich demnach gegen 16 Uhr im Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Reinickendorfer Straße aufgehalten. Anschließend zog sich der Mann laut Polizei wieder in seine Wohnung zurück.

Nach Anzeigeerstattung und einem richterlichen Beschluss durchsuchten SEK-Kräfte gegen 21 Uhr die Wohnung des Verdächtigen.

Dabei fanden die Einsatzkräfte eine Gaspistole, einen geladenen Luftdruckrevolver und Munition. Die Gegenstände wurden beschlagnahmt.