TU-Hauptgebäude geschlossen: Wie geht es jetzt weiter?

Berlin - Vor dem Hauptgebäude der Technischen Universität hat sich eine kleine Menschenschlange gebildet. Mitarbeiter holen ihr Hab und Gut aus den Räumen. Das Gebäude an der Straße des 17. Juni ist wegen gravierender Mängel auf vorübergehende Zeit geschlossen .

Vor dem geschlossenen Hauptgebäude hat sich eine kleine Schlange gebildet. © Soeren Stache/dpa

Sie kommen mit Tüten und Rucksäcken. Eine Frau hat einen Rollwagen dabei, ein Mann trägt einen Monitor aus dem Gebäude. Es dürfe immer nur eine bestimmte Anzahl an Personen rein, sagt ein TU-Mitarbeiter, der namentlich nicht genannt werden möchte.

Online hätten die TU-Beschäftigten sich einen Zeitslot buchen können, erzählt er. Alles laufe geordnet ab, aber auch "streng".

Weil er die Bestätigungsmail für seinen Zeitslot nicht gefunden habe, hätte er wieder rausgemusst und sich einen neuen Termin buchen müssen.

Eine studentische Hilfskraft kommt mit zwei großen blauen Tüten aus dem Gebäude, in denen sie mehrere Zimmerpflanzen, Bücher und einen Wasserkocher verstaut hat.