Auto fährt beim CSD in Menschenmenge: Toter und mehrere Verletzte in Berlin

Berlin - Abbruch beim Christopher Street Day in Berlin ! Bei den CSD-Feierlichkeiten in der Hauptstadt ist ein Auto in eine Menschenmenge gefahren. Es gab ein Todesopfer.

Tausende Teilnehmer waren beim Christopher Street Day in Berlin auf den Straßen. © DPA

Dutzende Menschen wurden dabei verletzt, mehrere von ihnen lebensgefährlich. Laut Polizei sei eine Person verstorben, 14 verletzte Menschen sind bisher bekannt, teilte Polizeisprecher Florian Nath gegenüber der Deutschen Presse-Agentur (DPA) mit.

Bei dem Vorfall gegen 22 Uhr war nach Polizei-Infos wohl ein weißer Transporter in Höhe der Lennéstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und habe mehrere Menschen angefahren.

"Die Verletzten werden aktuell von Rettungskräften behandelt.

Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", teilte die Berliner Polizei am späten Samstagabend via X mit.

Laut dem Video-Statement eines Sprechers sei unklar, ob es sich um einen Tatverdächtigen oder mehrere Verdächtige handle.

"Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig", lautete die Warnung an die Bevölkerung.

"Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof", wurde zuvor auf dem Instagram-Kanal des Events namens csd.berlin.pride informiert.

Das Live-Programm vor Ort soll während einer Michael-Jackson-Show abrupt beendet worden sein, schreibt der Tagesspiegel.