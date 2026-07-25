Auto fährt in Menschenmenge? CSD in Berlin abgebrochen

Berlin - Abbruch beim Christopher Street Day in Berlin ! Bei den CSD-Feierlichkeiten in der Hauptstadt ist nach Informationen der Berliner Polizei offenbar ein Auto in eine Menschenmenge gefahren.

Tausende Teilnehmer waren beim Christopher Street Day in Berlin auf den Straßen. © DPA

Mehrere Menschen wurden dabei verletzt. Nach Informationen von Bild soll es sich um einen weißen Transporter handeln, der in Höhe der Lennéstraße mit hoher Geschwindigkeit unterwegs war.

"Die Verletzten werden aktuell von Rettungskräften behandelt.

Wir fahnden mit Hochdruck nach tatverdächtigen Personen", teilte die Berliner Polizei am späten Samstagabend via X mit.

"Bitte meiden Sie den Bereich und umfahren ihn weiträumig", lautet die Warnung an die Bevölkerung.

"Bitte verlasst das Gelände ruhig und geordnet. Bitte meidet die Siegessäule und den Tiergarten. Verlasst das Gelände Richtung Hauptbahnhof", wurde zuvor auf dem Instagram-Kanal des Events namens csd.berlin.pride informiert.

Das Live-Programm vor Ort soll während einer Michael-Jackson-Show abrupt beendet worden sein, schreibt der Tagesspiegel.