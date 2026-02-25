Auto kracht in Moabit gegen Straßenlaterne

Berlin - In Berlin-Moabit ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Auch ein Feuerwehrkran kam zum Einsatz. © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 8.31 Uhr zur Perleberger Straße / Ecke Quitzowstraße gerufen.

Verletzt wurde niemand. Zur Unfallursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Da die Straßenlaterne durch den Aufprall allerdings wackelig war und umzustürzen drohte, musste sie umgelegt werden.

Zu diesem Zweck war unter anderem ein Feuerwehrkran im Einsatz.

Der Trupp des Lösch-Hilfeleistungsfahrzeugs zerteilte die Laterne mit einer sogenannten Säbelsäge.



