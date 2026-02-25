Auto kracht in Moabit gegen Straßenlaterne

In Berlin-Mabit ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Von Denis Zielke

Berlin - In Berlin-Moabit ist am Mittwochmorgen ein Auto gegen eine Straßenlaterne geprallt.

Auch ein Feuerwehrkran kam zum Einsatz.
Auch ein Feuerwehrkran kam zum Einsatz.  © Berliner Feuerwehr

Die Feuerwehr wurde eigenen Angaben zufolge gegen 8.31 Uhr zur Perleberger Straße / Ecke Quitzowstraße gerufen.

Verletzt wurde niemand. Zur Unfallursache machte die Feuerwehr keine Angaben.

Da die Straßenlaterne durch den Aufprall allerdings wackelig war und umzustürzen drohte, musste sie umgelegt werden.

Berlin: Fake-BVG-Werbung: Plakate auf Arabisch und mit Schussloch sorgen für Aufsehen
Berlin Fake-BVG-Werbung: Plakate auf Arabisch und mit Schussloch sorgen für Aufsehen

Zu diesem Zweck war unter anderem ein Feuerwehrkran im Einsatz.

Der Trupp des Lösch-Hilfeleistungsfahrzeugs zerteilte die Laterne mit einer sogenannten Säbelsäge.


Für die Dauer der Maßnahme war die Straße vorübergehend komplett gesperrt. Die Feuerwehr waren mit 16 Kräften und fünf Fahrzeugen vor.

Titelfoto: Berliner Feuerwehr

Mehr zum Thema Berlin: