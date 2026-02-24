Fake-BVG-Werbung: Plakate auf Arabisch und mit Schussloch sorgen für Aufsehen

Berlin - In den Berliner U-Bahnhöfen sorgen derzeit Werbeplakate für Aufsehen. Auf Social Media kursieren Videos, in denen Männer in Warnwesten ein Plakat an der Wand eines Bahnsteigs der Linie U9 anbringen – scheinbar im typischen BVG -Design.

In einzelnen U-Bahnhöfen der Linien U7 und U9 tauchen die Plakate auf – wie viele genau betroffen sind, ist unklar. (Symbolfoto) © Carsten Koall/dpa

Zu sehen ist ein iPhone mit zersplittertem Display und einem Einschussloch. In arabischer Schrift steht laut Übersetzungsprogramm: "Hey Kleiner, bist du blöd? Stell das Telefon auf lautlos". Darunter die Aufforderung, Kopfhörer zu benutzen, um andere nicht zu stören.

Das bekannte BVG-Herz ist ebenfalls abgebildet – doch statt des üblichen Claims "weil wir dich lieben" prangt auf den Plakaten der Spruch: "weil es hart nervt".

Auf einem weiteren Plakat am Bahnhof Johannisthaler Chaussee ist eine Seniorin mit erhobenem Finger zu sehen. In arabischer Schrift wird dort gemahnt: "Zeigen Sie etwas Respekt, Sie unhöflicher Mensch".

Die BVG stellte auf Anfrage von TAG24 klar: "Die Plakate stammen ausdrücklich nicht von der BVG". Mitarbeiter begannen sofort damit, die Plakate zu entfernen. Videodaten wurden gesichert, um den Vorfall weiter zu prüfen und mögliche Konsequenzen zu ziehen.