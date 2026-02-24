Fake-BVG-Werbung: Plakate auf Arabisch und mit Schussloch sorgen für Aufsehen
Berlin - In den Berliner U-Bahnhöfen sorgen derzeit Werbeplakate für Aufsehen. Auf Social Media kursieren Videos, in denen Männer in Warnwesten ein Plakat an der Wand eines Bahnsteigs der Linie U9 anbringen – scheinbar im typischen BVG-Design.
Zu sehen ist ein iPhone mit zersplittertem Display und einem Einschussloch. In arabischer Schrift steht laut Übersetzungsprogramm: "Hey Kleiner, bist du blöd? Stell das Telefon auf lautlos". Darunter die Aufforderung, Kopfhörer zu benutzen, um andere nicht zu stören.
Das bekannte BVG-Herz ist ebenfalls abgebildet – doch statt des üblichen Claims "weil wir dich lieben" prangt auf den Plakaten der Spruch: "weil es hart nervt".
Auf einem weiteren Plakat am Bahnhof Johannisthaler Chaussee ist eine Seniorin mit erhobenem Finger zu sehen. In arabischer Schrift wird dort gemahnt: "Zeigen Sie etwas Respekt, Sie unhöflicher Mensch".
Die BVG stellte auf Anfrage von TAG24 klar: "Die Plakate stammen ausdrücklich nicht von der BVG". Mitarbeiter begannen sofort damit, die Plakate zu entfernen. Videodaten wurden gesichert, um den Vorfall weiter zu prüfen und mögliche Konsequenzen zu ziehen.
Wer die Aktion organisiert hat und welche Intention sie verfolgte, ist unklar. Ebenso ist nicht bekannt, in wie vielen Bahnhöfen die Fake-Werbung hängt.
Titelfoto: Carsten Koall/dpa