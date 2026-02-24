Gegen Chaos und Abzocker: Berlin plant neues System zur Unterbringung Wohnungsloser

Berlin - Berlin will ein digitales Buchungssystem für Wohnungslosenunterkünfte einführen und damit zugleich gegen unseriöse Anbieter vorgehen.

In Berlin gibt es 40.000 bis 50.000 Menschen ohne eigene Wohnung. © Annette Riedl/dpa

Ähnlich wie bei Flüchtlingen soll die Unterbringung künftig zentral auf Landesebene gesteuert werden, wie Sozialstaatssekretär Aziz Bozkurt mitteilte. Die Sozialverwaltung verspricht sich dadurch mehr Einfluss auf Kosten und Qualitätsstandards. Steuern soll den Prozess das Landesamt für Flüchtlingsangelegenheiten (LAF).

Bisher sind die Bezirke zuständig, die mit einzelnen Anbietern von Unterkünften Verträge abschließen. Das hat hohe Kosten für den Staat und teils unterschiedliche Qualitätsstandards zur Folge. Zum Hintergrund: Pro Person und Tag kostet die Unterbringung im Schnitt 35 Euro.

Nach Angaben Bozkurts ist geplant, zunächst alle Unterkünfte in den Bezirken in einer digitalen Datenbank zu vereinen. Den Anfang macht der Bezirk Reinickendorf, die anderen Bezirke sollen bis Jahresende folgen. Zu jeder Unterkunft sollen in der Datenbank Informationen hinterlegt werden, etwa zu Größe, genauem Zuschnitt und freien Plätzen.

Müssen die Bezirke wohnungslose Menschen mit einem Dach über dem Kopf versorgen, sollen sie die entsprechenden Plätze wie bei einer Hotel-App buchen können.

Bisher nehmen die zuständigen Behördenmitarbeiter in solchen Fällen den Telefonhörer in die Hand, wie Bozkurt sagte. Sie telefonieren dann so lange eine Liste von Wohnheimen ab, bis die gewünschte Anzahl an freien Plätzen gefunden ist.