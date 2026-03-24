Auto stürzt in Berlin-Charlottenburg aus Parkhaus in die Tiefe

Berlin - Schlimmer Unfall in Berlin-Charlottenburg: Ein Auto ist am Dienstagmorgen aus einem Parkhaus gestürzt.

28 Einsatzkräfte rückten an. © Berliner Feuerwehr

Der Fahrer sei dabei lebensgefährlich verletzt worden, teilte die Feuerwehr mit.

Den Angaben zufolge durchschlug der Wagen gegen 10 Uhr die Absperrung eines Parkhauses am Salzufer und stürzte aus dem zweiten Stockwerrkin die Tiefe. Das Fahrzeug blieb auf dem Dach liegen.

Rettungskräfte befreiten den Fahrer aus dem Wrack und versorgten ihn noch am Unfallort. Anschließend brachten sie ihn in ein Krankenhaus.

Die Feuerwehr sicherte zudem lose Teile am Gebäude, bevor sie die Einsatzstelle an die Polizei übergab.