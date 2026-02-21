Autofahrer aufgepasst: Kröten in Berlin auf Liebestour

Berlin - Mit Temperaturen bis zu zehn Grad kündigt sich in Berlin der Frühling an – und damit die Amphibienwanderung.

Bei Erdkröten lässt sich das Männchen oft huckepack vom Weibchen zum Gewässer tragen. So spart es Kraft für den stundenlangen Zeugungsakt. (Archivfoto) © Pia Bayer/dpa

In den kommenden Tagen und Wochen erwachen Kröten, Molche und andere Lurche aus der Winterstarre und ziehen zu ihren Laichgewässern, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilt. Noch seien wegen der Kälte keine Tiere unterwegs, sagt Sprecherin Alexandra Rigos vom Berliner Landesverband.

Vor allem in Randgebieten mit vielen Kleingewässern müssen die Tiere Straßen überqueren. Jährlich sterben dabei tausende Amphibien.

Der Nabu bittet Autofahrer um besondere Vorsicht: Auf gekennzeichneten Wanderstrecken gilt Tempo 30.

Das rettet Leben – denn Kröten sterben nicht nur unter Reifen, sondern auch durch den Luftdruck schnell fahrender Autos.