Autofahrer aufgepasst: Kröten in Berlin auf Liebestour
Von Mia Bucher
Berlin - Mit Temperaturen bis zu zehn Grad kündigt sich in Berlin der Frühling an – und damit die Amphibienwanderung.
In den kommenden Tagen und Wochen erwachen Kröten, Molche und andere Lurche aus der Winterstarre und ziehen zu ihren Laichgewässern, wie der Naturschutzbund Deutschland (Nabu) mitteilt. Noch seien wegen der Kälte keine Tiere unterwegs, sagt Sprecherin Alexandra Rigos vom Berliner Landesverband.
Vor allem in Randgebieten mit vielen Kleingewässern müssen die Tiere Straßen überqueren. Jährlich sterben dabei tausende Amphibien.
Der Nabu bittet Autofahrer um besondere Vorsicht: Auf gekennzeichneten Wanderstrecken gilt Tempo 30.
Das rettet Leben – denn Kröten sterben nicht nur unter Reifen, sondern auch durch den Luftdruck schnell fahrender Autos.
Entscheidend für den Start der Wanderung sind milde Nächte. Steigen die Temperaturen mehrere Tage in Folge über fünf Grad, geht es los. Fallen sie wieder, kann sich die Hauptwanderung verzögern.
Titelfoto: Pia Bayer/dpa