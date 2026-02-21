Berlinale-Finale: Wer geht mit dem Goldenen Bären nach Hause?

Berlin - Wer sichert sich den Goldenen Bären? Bei den Berliner Filmfestspielen werden die Preise an diesem Samstag vergeben.

Bei den Filmfestspielen in Berlin wird am Samstagabend der Goldene Bär verliehen. © Monika Skolimowska/dpa-Zentralbild/dpa

Regisseur Wim Wenders (80) leitet in diesem Jahr die Internationale Jury. Insgesamt 22 Filme konkurrieren um den Goldenen Bären für den besten Film.

Außerdem werden mehrere Silberne Bären verliehen, etwa für die besten schauspielerischen Leistungen.

Die Berlinale war vergangene Woche eröffnet worden, seitdem waren zum Beispiel Schauspielerin Pamela Anderson (58), Schauspieler Channing Tatum (45) und Musikerin Charli xcx (33) zu Besuch.

Im Wettbewerb sind mehrere deutsche Regisseure vertreten - İlker Çatak (42) mit "Gelbe Briefe", Angela Schanelec (64) mit "Meine Frau weint" und Eva Trobisch (42) mit "Etwas ganz Besonderes".