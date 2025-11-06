Autofrei-Initiative in Berlin gestoppt – vorerst!

Berlin - Ausgebremst! Die Initiative für ein autofreies Berlin ist im Parlament gescheitert, doch es gibt bereits einen Plan B.

Noch rollen auf der Straße des 17. Juni täglich unzählige Autos – bald vielleicht mit weniger Verkehr. © Initiative Volksentscheid Berlin autofrei/CC by-sa 4.0

Die Gründer des "Volksentscheid Berlin autofrei" waren überzeugt, mit ihrem Konzept Sicherheit, Klimaschutz und Gesundheit in der Hauptstadt zu fördern. Doch nun müssen sie einen Rückschlag einstecken – vorläufig.

Der Verfassungsgerichtshof hatte am 25. Juni 2025 entschieden: Die Argumentation der Initiatoren hält rechtlich stand. Trotzdem blieb jetzt die Berliner Autofrei-Initiative vorerst erfolglos.

Doch schon im Januar wollen sie mit einem Volksbegehren neu durchstarten. Ziel ist es, genug Unterschriften zu sammeln, damit alle Berlinerinnen und Berliner selbst über das Gesetz abstimmen können.

Ursprünglich hatte die Initiative geplant, den Autoverkehr nach einer vierjährigen Übergangszeit auf fast allen Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings zu reduzieren. Ausnahmen sollten für Bundesstraßen, Einsatzkräfte, Menschen mit Behinderung, Lieferverkehr, Taxis und Müllabfuhr gelten.