Autofrei-Initiative in Berlin gestoppt – vorerst!
Berlin - Ausgebremst! Die Initiative für ein autofreies Berlin ist im Parlament gescheitert, doch es gibt bereits einen Plan B.
Die Gründer des "Volksentscheid Berlin autofrei" waren überzeugt, mit ihrem Konzept Sicherheit, Klimaschutz und Gesundheit in der Hauptstadt zu fördern. Doch nun müssen sie einen Rückschlag einstecken – vorläufig.
Der Verfassungsgerichtshof hatte am 25. Juni 2025 entschieden: Die Argumentation der Initiatoren hält rechtlich stand. Trotzdem blieb jetzt die Berliner Autofrei-Initiative vorerst erfolglos.
Doch schon im Januar wollen sie mit einem Volksbegehren neu durchstarten. Ziel ist es, genug Unterschriften zu sammeln, damit alle Berlinerinnen und Berliner selbst über das Gesetz abstimmen können.
Ursprünglich hatte die Initiative geplant, den Autoverkehr nach einer vierjährigen Übergangszeit auf fast allen Straßen innerhalb des S-Bahn-Rings zu reduzieren. Ausnahmen sollten für Bundesstraßen, Einsatzkräfte, Menschen mit Behinderung, Lieferverkehr, Taxis und Müllabfuhr gelten.
Ein häufiges Missverständnis in der Diskussion darum ist, dass man nur noch an zwölf Fahrten im Jahr fahren darf. Die Idee besagt jedoch, dass jede Person im Haushalt an zwölf frei wählbaren Tagen jeweils 24 Stunden lang mit dem Auto unterwegs sein kann – egal, wie viele Strecken sie an diesem Tag fährt.
