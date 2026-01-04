Wegner zu Stromausfall: Täter sind "offenkundig Linksextremisten"

Berlin - Nun steht fest: Der große Stromausfall im Südwesten Berlins ist Folge eines politisch motivierten Anschlags.

Kai Wegner (53, CDU, M.) und Iris Spranger (64, SPD) besuchten am Sonntag eine Notunterkunft. © Sebastian Christoph Gollnow/dpa

Wie der Regierende Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) sagte, waren die Täter "offenkundig Linksextremisten". Am frühen Samstagmorgen hatte der Brand an einer Kabelbrücke über den Teltowkanal zum Kraftwerk Lichterfelde wichtige Leitungen beschädigt. "Es ist inakzeptabel, dass erneut offenkundig Linksextreme unser Stromnetz angreifen und damit Menschenleben gefährden", sagte Wegner.

Der Anschlag sorgt seit dem frühen Samstagmorgen für einen großen Stromausfall, von dem zunächst 45.000 Haushalte und mehr als 2200 Unternehmen betroffen waren. Inzwischen konnten 7000 Haushalte und 150 Gewerbekunden wieder angeschlossen werden, wie Stromnetz Berlin mitteilte. Betroffen sind die Stadtteile Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee und Lichterfelde.

Die Schäden am Stromnetz sind nach Angaben des Betreibers Stromnetz Berlin so schwerwiegend und die Reparatur so kompliziert, dass die Notlage außergewöhnlich lange dauern wird. Erst am Donnerstagnachmittag könnten voraussichtlich alle Stromkunden wieder versorgt werden.

Nach dem Brand tauchte ein Bekennerschreiben auf, das vom für politische Straftaten zuständigen Staatsschutz auf Echtheit geprüft wurde.