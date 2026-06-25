Badeunfall in Berliner See: Teenager in Klinik gebracht
Berlin - Bei einem Badeunfall an der Krummen Lanke im Bezirk Zehlendorf ist am Donnerstagmittag ein Jugendlicher unter Wasser geraten und musste reanimiert werden.
Nach Angaben der Feuerwehr wurde der Teenager noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte von anwesenden Passanten unter Wasser gefunden und an Land gebracht.
Laut B.Z. soll es sich um einen 17-Jährigen handeln. Da der Jugendliche keine Vitalzeichen zeigte, versuchten Helfer, den Teenager wiederzubeleben.
Rettungskräfte übernahmen die Reanimation und setzten sie während des Transports ins Krankenhaus fort. Der Zustand des Teenagers war zu diesem Zeitpunkt kritisch.
Der Badeunfall wurde von rund 15 Mitschülern beobachtet, die den Vorfall miterlebten und sichtlich unter Schock standen.
Sie wurden noch vor Ort betreut und anschließend mit einem Feuerwehrbus zurück zu ihrer Schule gebracht.
Dort übernahmen Kräfte der psychosozialen Notfallversorgung von Polizei und Feuerwehr gemeinsam mit Schulpersonal die weitere Betreuung der Gruppe.
Titelfoto: Julian Stratenschulte/dpa