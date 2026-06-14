Bass statt Orgel: Techno-Show verwandelt Berliner Kirche in Lichtermeer

Berlin - Wer denkt, klassische Musik sei langweilig, wird mit dieser Show eines Besseren belehrt: In der Passionskirche in Kreuzberg erwartet Besucher ein besonderes Licht- und Musikerlebnis.

Bei den Live-Konzerten entsteht durch spektakuläre Lichtspiele eine einzigartige Atmosphäre. © Fever Labs, Inc.

Im Mittelpunkt der "flow"-Live-Konzerte steht Bedřich Smetanas berühmtes Werk "Die Moldau". Doch statt klassischem Orchester erwarten die Besucher elektronische Beats, Live-Performances und beeindruckende 360-Grad-Projektionen in sakraler Umgebung.

Die Show war bereits in mehreren europäischen Städten zu sehen – jetzt kommt sie nach Berlin.

Mit dabei sind Künstler aus der Berliner Underground-Techno-Szene, die das klassische Werk live neu interpretieren.

Aus bekannten Melodien werden hier moderne Sounds – mit Synthesizern und treibenden Rhythmen.