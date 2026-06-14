Bass statt Orgel: Techno-Show verwandelt Berliner Kirche in Lichtermeer
Berlin - Wer denkt, klassische Musik sei langweilig, wird mit dieser Show eines Besseren belehrt: In der Passionskirche in Kreuzberg erwartet Besucher ein besonderes Licht- und Musikerlebnis.
Im Mittelpunkt der "flow"-Live-Konzerte steht Bedřich Smetanas berühmtes Werk "Die Moldau". Doch statt klassischem Orchester erwarten die Besucher elektronische Beats, Live-Performances und beeindruckende 360-Grad-Projektionen in sakraler Umgebung.
Die Show war bereits in mehreren europäischen Städten zu sehen – jetzt kommt sie nach Berlin.
Mit dabei sind Künstler aus der Berliner Underground-Techno-Szene, die das klassische Werk live neu interpretieren.
Aus bekannten Melodien werden hier moderne Sounds – mit Synthesizern und treibenden Rhythmen.
Berliner Passionskirche wird zum leuchtenden Konzertsaal
Eindrucksvolle Lichtinstallationen und Projektionen lassen die Passionskirche am Marheinekeplatz in Kreuzberg in immer neuen Farben erstrahlen. Wände, Decken und Bögen werden zur Leinwand – und der gesamte Raum wirkt plötzlich wie eine begehbare Licht- und Klangwelt.
Die Kirche aus dem frühen 20. Jahrhundert gehört zu den besonderen Kulturorten in Berlin und bietet mit ihrem großen, offenen Innenraum und der starken Akustik genau die richtige Umgebung für dieses Live-Erlebnis.
Wer Klassik mal anders erleben will – irgendwo zwischen Club, Konzert und Kunstinstallation –, kann sich das Erlebnis "flow" noch bis zum 19. Juli 2026 in der Passionskirche in Berlin-Kreuzberg anschauen.
Titelfoto: Fever Labs, Inc.