Nur noch mit Fahrschein in die U-Bahn? CDU plant Zugangssperren

Berlin - Die CDU will die Berliner U-Bahn künftig sicherer machen. Dafür sollen an den Eingängen Zugangssperren eingerichtet werden, sodass Fahrgäste die Bahnsteige nur noch mit gültigem Ticket betreten können.

Das Projekt könnte auf der U5 zunächst getestet werden. © Christophe Gateau/dpa

Der entsprechende Antrag wurde bei einer Klausurtagung der CDU-Fraktion im rheinland-pfälzischen Stromberg beschlossen, wie die B.Z. berichtete.

Ziel des Vorstoßes ist ein stärker kontrolliertes, digitalisiertes U-Bahn-System, das langfristig flächendeckend eingeführt werden soll.

Zunächst soll das Pilotprojekt auf den U-Bahn-Linien U5, U7 und U8 getestet werden. Die dort gesammelten Erfahrungen sollen anschließend darüber entscheiden, ob das System auf weitere Strecken ausgeweitet wird.

Nach Vorstellung der CDU sollen Fahrgäste die Bahnsteige künftig nur noch mit einem gültigen Ticket betreten können.