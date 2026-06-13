Steuermillionen für Berliner Bordell: Artemis erhielt Corona-Hilfen

Berlin – Ausgerechnet ein bekanntes Berliner Bordell soll während der Corona -Pandemie Millionen an staatlichen Hilfen erhalten haben.

Das Artemis sorgt immer wieder für Diskussionen. © Fabian Sommer/dpa

Die Artemis GmbH bekam insgesamt mindestens 1,75 Millionen Euro an Steuergeldern aus verschiedenen Corona-Programmen, wie die "B.Z." nun enthüllte.

Die Zahlungen wurden demnach über die Investitionsbank Berlin (IBB) abgewickelt und stammen aus bundesweiten Hilfsprogrammen, die Unternehmen in der Pandemie unterstützen sollten.

Laut einer ausgewerteten Transparenzdatenbank flossen die Mittel in mehreren Raten: unter anderem rund 125.000 Euro im August 2020, etwa 187.000 Euro im Dezember 2020, mehr als 600.000 Euro im Frühjahr 2021 sowie weitere Beträge bis ins Jahr 2022.

Die IBB bestätigte die Auszahlungen auf Anfrage der "B.Z.". Die Hilfen seien im Rahmen der bundesweiten Coronahilfen bewilligt und ausgezahlt worden. Gleichzeitig betonte die Bank, dass man sich grundsätzlich nicht zu einzelnen Antragstellern äußern könne.

Das Artemis ist das größte Bordell Berlins und sorgt seit Jahren immer wieder für Diskussionen – unter anderem wegen Erweiterungsplänen und einer umstrittenen Razzia im Jahr 2016, für die sich das Land Berlin später entschuldigt hatte.