48-Stunden-Umbau: Veränderte Ampelsteuerung am Frankfurter Tor
Berlin - Am kommenden Dienstag beginnt am Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain ein umfassender Umbau der Ampelanlage.
Wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mitteilte, wird zwischen dem 14. und 16. April 2026 die Kreuzung, an der Warschauer Straße, Petersburger Straße, Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee zusammentreffen, vollständig modernisiert.
Während der 48-stündigen Arbeiten bleibt die Lichtsignalanlage abgeschaltet, der Verkehr wird tagsüber durch die Polizei geregelt. Nachts wird Fußgängern empfohlen, die U-Bahn-Unterführung nutzen.
Während der Bauzeit gilt Tempo 30 auf allen Zufahrten. Das Linksabbiegen ist komplett untersagt, Autofahrende sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden.
Mit Abschluss der Arbeiten treten dauerhafte Änderungen in Kraft:
- Das Linksabbiegen von der Warschauer Straße in die Karl-Marx-Allee ist künftig verboten.
- Es entstehen eigene Signalphasen für Linksabbieger aus der Karl-Marx- und der Frankfurter Allee, um Konflikte mit Gegenverkehr und Tram zu vermeiden.
- Eine zusätzliche Ampel mit Videokamera sorgt für freien Gleisbereich und flüssigeren Verkehr.
- Induktionsschleifen in allen Zufahrten passen die Grünzeiten automatisch dem Verkehrsaufkommen an.
Die Senatsverwaltung betont, Ziel sei eine bessere Priorisierung der Straßenbahnen der Linien M10 und 21 sowie eine erhöhte Verkehrssicherheit an dem stark frequentierten Knotenpunkt. Auch die Signalkabel werden im Zuge der Arbeiten erneuert, wodurch künftig ein störungsfreier Betrieb gewährleistet werden soll.
Titelfoto: Christophe Gateau/dpa