48-Stunden-Umbau: Veränderte Ampelsteuerung am Frankfurter Tor

Berlin - Am kommenden Dienstag beginnt am Frankfurter Tor in Berlin-Friedrichshain ein umfassender Umbau der Ampelanlage.

Am Frankfurter Tor in Friedrichshain fließt der Verkehr künftig anders. (Archivbild) © Christophe Gateau/dpa

Wie die Senatsverwaltung für Mobilität, Verkehr, Klimaschutz und Umwelt mitteilte, wird zwischen dem 14. und 16. April 2026 die Kreuzung, an der Warschauer Straße, Petersburger Straße, Karl-Marx-Allee und Frankfurter Allee zusammentreffen, vollständig modernisiert.



Während der 48-stündigen Arbeiten bleibt die Lichtsignalanlage abgeschaltet, der Verkehr wird tagsüber durch die Polizei geregelt. Nachts wird Fußgängern empfohlen, die U-Bahn-Unterführung nutzen.

Während der Bauzeit gilt Tempo 30 auf allen Zufahrten. Das Linksabbiegen ist komplett untersagt, Autofahrende sollten den Bereich nach Möglichkeit meiden.

Mit Abschluss der Arbeiten treten dauerhafte Änderungen in Kraft: