Chaos für Autofahrer: In diesem Bezirk ist eine wichtige Verbindungsstraße zwei Tage gesperrt

Berlin - Im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf wird es am 10. und 11. April ernst für Autofahrer: Wegen dringender Reparaturen wird die Köpenicker Straße teilweise gesperrt.

Trotz der Sperrung können Polizei, Feuerwehr, BVG und Anwohner weiterhin passieren. (Symbolfoto) © Stefan Sauer/dpa

Zwischen Habichtshorst und Am Binsengrund sowie ein Abschnitt der Straße Am Binsengrund bis zur Schwabenallee sind davon komplett betroffen, wie das Bezirksamt mitteilte.

Für den Verkehr sind Umleitungen ausgeschildert. Auch Hinweistafeln sollen für Orientierung sorgen.

Eine gute Nachricht gibt es dennoch: Radfahrer und Fußgänger kommen weiterhin problemlos durch.

Trotz der Sperrung bleibt auch die Durchfahrt für Polizei, Feuerwehr, BVG und Anwohner möglich. Dafür sind rund um die Uhr Schrankenwärter im Einsatz, um unter anderem den Linienverkehr sicherzustellen.

Anwohner wurden im Vorfeld informiert.