Stau-Drama: Auf dieser Straße brauchen Autofahrer starke Nerven

Berlin - Stau-Alarm in Alt-Hohenschönhausen : Die Hauptstraße wird diese Woche zur Geduldsprobe für Autofahrer und Busse.

Die Umleitung ist rechtzeitig ausgeschildert und gut erkennbar. (Symbolbild) © Stefan Sauer/dpa

Laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) bleibt der Verkehr wegen Straßenbauarbeiten voraussichtlich bis Freitag eingeschränkt. Es müsse eine Gefahrenstelle im Bereich der Hauptstraße beseitigt werden.

Die Hauptstraße wird vom Abzweig Konrad-Wolf-Straße/Suermondtstraße bis zur Rhinstraße für Autos gesperrt. Die Umleitung sei für den Verkehr rechtzeitig sichtbar.

Die Straßenbahnen fahren weiterhin ohne Einschränkungen. Dafür wurden ein Sicherungsposten und eine Schranke eingerichtet. Auch Radfahrer und Fußgänger sind von den Bauarbeiten nicht betroffen.

Bei den Buslinien 256 und N56 Richtung Wartenberg ist jedoch Vorsicht geboten: Sie werden über Gärtnerstraße und Rhinstraße umgeleitet.