Chaos für Autofahrer und Busse: Tiergartentunnel mal wieder komplett gesperrt

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Diese Aktion wird den Verkehr mal wieder ziemlich durcheinanderbringen: Der Tiergartentunnel wird unter der Woche nachts gesperrt.

Von Laura Voigt

Berlin - Diese Aktion wird den Verkehr mal wieder ziemlich durcheinanderbringen: Der Berliner Tiergartentunnel wird unter der Woche nachts gesperrt.

Achtung, Autofahrer: In den kommenden Nächten bleibt der Tiergartentunnel komplett gesperrt. (Archivfoto)
Achtung, Autofahrer: In den kommenden Nächten bleibt der Tiergartentunnel komplett gesperrt. (Archivfoto)  © Britta Pedersen/dpa

Die nächtliche Sperrung des Tiergartentunnels beginnt ab Donnerstagabend um 21.30 Uhr und dauert bis Freitagmorgen um 5.45 Uhr. Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) gilt diese Einschränkung zudem an allen anderen Werktagen.

Von der Vollsperrung sind beide Richtungen zwischen Reichpietschufer und Heidestraße betroffen.

Aufgrund der Sperrung fallen auch die Buslinien M41 sowie M85 zwischen S+U Hauptbahnhof und S+U Potsdamer Platz, beziehungsweise Kulturforum, aus.

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Einen konkreten Grund nennt die Verkehrsinformationszentrale bislang nicht. Auch wie lange die Sperrung anhält, ist nicht bekannt.

In den vergangenen Monaten kam es immer wieder zu Sperrungen des Tiergartentunnels. Unter anderem wegen Instandsetzungsarbeiten und technischen Störungen.

Titelfoto: Britta Pedersen/dpa

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