Achtung, Autofahrer: Elsenbrücke am Wochenende dicht
Berlin - Seit Samstagmorgen ist die Elsenbrücke in Berlin-Friedrichshain für Autos gesperrt.
In Richtung Kreuzberg läuft der Verkehr seit Freitag über die neue Elsenbrücke. Die alte Brücke ist am Wochenende in Richtung Stralauer Allee für Autofahrer gesperrt, wie der RBB mitteilte.
BVG-Busse, Rettungsfahrzeuge sowie Fußgänger und Radfahrer können die Strecke weiter passieren.
Die alte Elsenbrücke war über Jahrzehnte eine wichtige Straßenverbindung über die Spree, ist aber in den vergangenen Wochen wegen Alters- und Schadensproblemen nur noch eingeschränkt nutzbar.
Ihr Ersatzneubau bietet modernere Brückenteile mit höherer Tragfähigkeit, mehr Fahrstreifen und breiteren Geh- und Radwegen, wodurch der Verkehr deutlich flüssiger und sicherer wird.
Ab Montagmorgen sollen beide Brücken wieder jeweils mit zwei Fahrspuren pro Richtung freigegeben sein. Bis dahin wird der Autoverkehr in Richtung Friedrichshain über die Oberbaumbrücke umgeleitet.
Titelfoto: Lilli Förter/dpa