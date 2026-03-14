Achtung, Autofahrer: Elsenbrücke am Wochenende dicht

Berlin - Seit Samstagmorgen ist die Elsenbrücke in Berlin-Friedrichshain für Autos gesperrt.

Die alte Elsenbrücke diente über viele Jahrzehnte als zentrale Straßenverbindung über die Spree. © Lilli Förter/dpa

In Richtung Kreuzberg läuft der Verkehr seit Freitag über die neue Elsenbrücke. Die alte Brücke ist am Wochenende in Richtung Stralauer Allee für Autofahrer gesperrt, wie der RBB mitteilte.

BVG-Busse, Rettungsfahrzeuge sowie Fußgänger und Radfahrer können die Strecke weiter passieren.

Die alte Elsenbrücke war über Jahrzehnte eine wichtige Straßenverbindung über die Spree, ist aber in den vergangenen Wochen wegen Alters- und Schadensproblemen nur noch eingeschränkt nutzbar.

Ihr Ersatzneubau bietet modernere Brückenteile mit höherer Tragfähigkeit, mehr Fahrstreifen und breiteren Geh- und Radwegen, wodurch der Verkehr deutlich flüssiger und sicherer wird.