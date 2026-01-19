Autofahrer aufgepasst: A111 ab Montagnacht dicht

Berlin - Autofahrer müssen sich ab Montag auf nächtliche Sperrungen auf der Autobahn A111 einstellen.

Entsprechende Umleitungen sind ausgeschildert. (Archivfoto) © Jonas Walzberg/dpa

Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist die Autobahn im Norden Berlins zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Am Festplatz und Holzhauser Straße voll gesperrt.

Ursache der nächtlichen Sperrungen sind Brückenarbeiten bei der U-Bahnlinie U6. Diese soll dort bald oberirdisch fahren.

Autofahrer in Richtung Dreieck Charlottenburg werden schon an der Einfahrt Eichborndamm zurück auf die A111 geführt - durch den Tunnel Flughafen Tegel.