Autofahrer aufgepasst: A111 ab Montagnacht dicht
Berlin - Autofahrer müssen sich ab Montag auf nächtliche Sperrungen auf der Autobahn A111 einstellen.
Laut der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) ist die Autobahn im Norden Berlins zwischen 20 Uhr abends und 5 Uhr morgens in beiden Richtungen zwischen den Anschlussstellen Am Festplatz und Holzhauser Straße voll gesperrt.
Ursache der nächtlichen Sperrungen sind Brückenarbeiten bei der U-Bahnlinie U6. Diese soll dort bald oberirdisch fahren.
Autofahrer in Richtung Dreieck Charlottenburg werden schon an der Einfahrt Eichborndamm zurück auf die A111 geführt - durch den Tunnel Flughafen Tegel.
Umleitungen seien ausgeschildert. Nach aktuellem Stand wird die A111 voraussichtlich Freitagnacht wieder für den Verkehr geöffnet.
Wegen der laufenden Erneuerung der A115 im Bereich des Autobahnkreuzes Zehlendorf in Berlin kommt es auch hier zu nächtlichen Sperrungen der Autobahn.
Titelfoto: Jonas Walzberg/dpa