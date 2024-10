Autofahrer aufgepasst: Hier geht ab Freitag gar nichts mehr

Berlin - Wegen Sanierungsarbeiten wird die Heerstraße in Berlin-Spandau zwischen Gatower Straße und Wilhelmstraße für mehrere Tage vollständig für den Verkehr gesperrt.

Stattdessen wird stadteinwärts die Bushaltestelle in der Wilhelmstraße ersatzweise genutzt. In entgegengesetzter Fahrtrichtung machen die Busse in der Gatower Straße unweit der Kreuzung Heerstraße Halt.