Bauarbeiten auf A100: Tunnel Grenzallee nachts gesperrt

Berlin - Auf der Berliner Stadtautobahn A100 wird wieder einmal gebaut. Autofahrer müssen sich daher ab Montag auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Der Tunnel Grenzallee wird fast die gesamte Woche lang nachts gesperrt.

Am Tag soll der Verkehr auf der Berliner A100 aber wie gewohnt rollen. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Grund sind laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die der allgemeinen Verkehrssicherheit auf der Autobahn dienen.

Die Arbeiten erfolgen in den Nächten vom 3. bis zum 7. November jeweils von 21 bis 5 Uhr.

Insbesondere rund um das Dreieck Neukölln kommt es in dieser Zeit zu Sperrungen und Umleitungen.

Autofahrer müssen sich auf die folgenden Einschränkungen einstellen:

In den Nächten von Montag auf Dienstag (3./4. November) und Dienstag auf Mittwoch (4./5. November) ist die A100 in Richtung Wedding zwischen der Anschlussstelle Am Treptower Park und dem Dreieck Neukölln von 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt.