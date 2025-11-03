Bauarbeiten auf A100: Tunnel Grenzallee nachts gesperrt
Berlin - Auf der Berliner Stadtautobahn A100 wird wieder einmal gebaut. Autofahrer müssen sich daher ab Montag auf Verkehrseinschränkungen einstellen. Der Tunnel Grenzallee wird fast die gesamte Woche lang nachts gesperrt.
Grund sind laut Verkehrsinformationszentrale (VIZ) Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die der allgemeinen Verkehrssicherheit auf der Autobahn dienen.
Die Arbeiten erfolgen in den Nächten vom 3. bis zum 7. November jeweils von 21 bis 5 Uhr.
Insbesondere rund um das Dreieck Neukölln kommt es in dieser Zeit zu Sperrungen und Umleitungen.
Autofahrer müssen sich auf die folgenden Einschränkungen einstellen:
- In den Nächten von Montag auf Dienstag (3./4. November) und Dienstag auf Mittwoch (4./5. November) ist die A100 in Richtung Wedding zwischen der Anschlussstelle Am Treptower Park und dem Dreieck Neukölln von 21 bis 5 Uhr komplett gesperrt.
- In den Nächten von Mittwoch auf Donnerstag (5./6. November) und Donnerstag auf Freitag (06./07. November) wird die Gegenrichtung (Richtung Am Treptower Park) zwischen Dreieck Neukölln und Anschlussstelle Am Treptower Park voll gesperrt.
Wie die Verkehrsinformationszentrale weiter mitteilte, wird der Verkehr in den jeweils betroffenen Nächten an der Anschlussstelle Buschkrugallee ein- beziehungsweise ausgeleitet.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa