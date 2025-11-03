Teil der A100 wieder frei, doch Autofahrer müssen weiter Geduld haben

Die kurzzeitige Sperrung rund um die Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost sind aufgehoben.

Von Wilhelm Pischke

Die Sperrung ist zwar aufgehoben, doch die A100 bleibt um die Ringbahnbrücke einspurig. (Symbolbild)
"Der Abriss der Halenseestraßenbrücke Ost war erfolgreich", hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale.

Der Bereich auf der A100 rund um das Dreieck Funkturm sei gegen kurz vor 4.00 Uhr wieder freigegeben worden.

Die Brücke war im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke abgerissen worden.

Trotz der Aufhebung der Sperrung bleibt die A100 rund um die Ringbahnbrücke einspurig. Auch der Tunnel Grenzallee wird fast die gesamte Woche lang nachts gesperrt.

