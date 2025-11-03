Teil der A100 wieder frei, doch Autofahrer müssen weiter Geduld haben

Berlin - Die kurzzeitige Sperrung rund um die Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost sind aufgehoben.

Die Sperrung ist zwar aufgehoben, doch die A100 bleibt um die Ringbahnbrücke einspurig. (Symbolbild) © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

"Der Abriss der Halenseestraßenbrücke Ost war erfolgreich", hieß es in einer Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale.

Der Bereich auf der A100 rund um das Dreieck Funkturm sei gegen kurz vor 4.00 Uhr wieder freigegeben worden.

Die Brücke war im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke abgerissen worden.