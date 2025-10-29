Sperrungen am Dreieck Funkturm wegen Arbeiten für neue Ringbahnbrücke
Von Matthias Arnold, Lukas Dubro
Berlin - Aufgrund der Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke müssen sich Autofahrer in Berlin rund ums Dreieck Funkturm ab Donnerstagabend, um 22 Uhr, auf umfangreiche Sperrungen und Umleitungen einstellen.
Die Einschränkungen sollen bis Montagmorgen, um 5 Uhr, andauern, wie die Projektgesellschaft Deges mitteilte.
Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost, die im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke nun ebenfalls abgerissen wird.
Autofahrer werden darum gebeten, das Autobahndreieck weiträumig zu umfahren oder, wenn möglich, andere Verkehrsmittel zu benutzen.
Die Umleitungen im Überblick: Laut Deges wird es etwa von der A115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost / Messedamm geben.
Zudem entfällt die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren.
Verschiedene Umleitungen auf Autobahnen
Auf der A100 von Süden kommend Richtung Hamburg müssen Fahrzeuge mit mehr als 3,5 Tonnen an der Anschlussstelle Schmargendorf abfahren. Von da geht es über die Konstanzer Straße, die Brandenburgische Straße, die Lewishamstraße, die Kaiser-Friedrich-Straße und den Spandauer Damm bis zur Anschlussstelle Spandauer Damm. Autos bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100.
Der Verkehr auf A115 von Süden kommend Richtung Hamburg wird ab dem Autobahnkreuz Zehlendorf über die B1 und die A103 bis zum Kreuz Schöneberg geführt, wo es zurück auf die A100 geht. Pkw bis 3,5 Tonnen bleiben auf der A100, schwerere Fahrzeuge nutzen die oben genannte Umleitung ab der Anschlussstelle Schmargendorf.
Eine weitere Alternative, vor allem für den Verkehr in nordwestlicher Richtung, ist eine Ausfahrt über den Parkplatz des Avus-Rasthofs, Alte Jafféstraße und Jafféstraße zur Heerstraße.
Die Umleitung von der A100 von Norden kommend auf die A115 verläuft ab der Anschlussstelle Spandauer Damm über die Königin-Elisabeth-Straße und den Messedamm bis zum Autobahndreieck Funkturm.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa