Sperrungen am Dreieck Funkturm wegen Arbeiten für neue Ringbahnbrücke

Berlin - Aufgrund der Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke müssen sich Autofahrer in Berlin rund ums Dreieck Funkturm ab Donnerstagabend, um 22 Uhr, auf umfangreiche Sperrungen und Umleitungen einstellen.

Die Berliner Ringbahnbrücke wird neugebaut. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Die Einschränkungen sollen bis Montagmorgen, um 5 Uhr, andauern, wie die Projektgesellschaft Deges mitteilte.

Grund sei der Abbruch der derzeit für den Verkehr gesperrten Autobahnbrücke über die Halenseestraße Ost, die im Zuge des Neubaus der Ringbahnbrücke nun ebenfalls abgerissen wird.

Autofahrer werden darum gebeten, das Autobahndreieck weiträumig zu umfahren oder, wenn möglich, andere Verkehrsmittel zu benutzen.

Die Umleitungen im Überblick: Laut Deges wird es etwa von der A115 keine Überleitung auf die A100 Richtung Hamburg sowie keine Abfahrt Richtung Halenseestraße Ost / Messedamm geben.

Zudem entfällt die Möglichkeit, von der A100 aus Süden kommend über den Messedamm durch die Stadt zu fahren.