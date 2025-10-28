Endlich fertig! Neue Blumberger Dammbrücke öffnet nach 4,5 Jahren Bau

Berlin - Nach knapp 4,5 Jahren Bauzeit ist die neue Südliche Blumberger Dammbrücke für den Verkehr freigegeben worden.

Der Ersatzneubau führt über mehrere Bahngleise. © Soeren Stache/dpa

Der Ersatzneubau im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf führt über mehrere Bahngleise.

Der Blumberger Damm ist besonders für die Verkehrsanbindung des Unfallkrankenhauses Berlin von großer Bedeutung.

Der Ersatzneubau der knapp 36 Meter langen Brücke war aufgrund des schlechten Zustands des bisherigen Bauwerks und der verbauten Baumaterialien "zwingend erforderlich", wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.