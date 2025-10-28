Endlich fertig! Neue Blumberger Dammbrücke öffnet nach 4,5 Jahren Bau
Von Fabian Nitschmann
Berlin - Nach knapp 4,5 Jahren Bauzeit ist die neue Südliche Blumberger Dammbrücke für den Verkehr freigegeben worden.
Der Ersatzneubau im Berliner Bezirk Marzahn-Hellersdorf führt über mehrere Bahngleise.
Der Blumberger Damm ist besonders für die Verkehrsanbindung des Unfallkrankenhauses Berlin von großer Bedeutung.
Der Ersatzneubau der knapp 36 Meter langen Brücke war aufgrund des schlechten Zustands des bisherigen Bauwerks und der verbauten Baumaterialien "zwingend erforderlich", wie die Verkehrsverwaltung mitteilte.
"Trotz der umfangreichen Bauarbeiten konnte der Verkehr größtenteils fließen, aber es ist trotzdem eine große Erleichterung, dass der Neubau jetzt fertig ist", sagte Juliane Witt, Bezirksstadträtin für Soziales und Bürgerdienste, zur Verkehrsfreigabe.
Titelfoto: Soeren Stache/dpa