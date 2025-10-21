Ringbahn muss pausieren: A100-Bau legt S-Bahn-Strecke zeitweise lahm

Berlin - Infolge des Neubaus der Ringbahnbrücke auf der A100 am Autobahndreieck Funkturm müssen sich auch Fahrgäste der Berliner S-Bahn auf Einschränkungen einstellen - diese halten sich aber zunächst in Grenzen.

Im dritten Quartal des kommenden Jahres ist eine dreitägige Unterbrechung des Ringbahnverkehrs geplant. © Soeren Stache/dpa

So soll es im Dezember einzelne kürzere Streckensperrungen geben, die sich aber auf die Nachtstunden beschränkten, sagte ein Sprecher der zuständigen Projektmanagementgesellschaft DEGES. Die konkreten Maßnahmen würden rechtzeitig angekündigt.

Eine längere, dreitägige Unterbrechung des Ringbahn-Verkehrs ist der DEGES zufolge im dritten Quartal des kommenden Jahres geplant. Dann werde der Überbau der Fahrbahn über die S-Bahn-Trasse hergestellt, hieß es.

Laut "Tagesspiegel" soll die Sperrung im Juli 2026 erfolgen. Weitere Sperrungen wurden zunächst nicht bekannt.

Die alte Ringbahnbrücke war aufgrund von Schäden im Tragwerk im April innerhalb weniger Wochen abgerissen worden. Die Brücke gehörte zum Dreieck Funkturm, einem der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknoten.