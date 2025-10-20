Startschuss für neue Ringbahnbrücke am Funkturm – Sperrungen bis 2027

Berlin - Am Montag beginnen die Bauarbeiten für die neue Ringbahnbrücke. Der Ersatzneubau soll bis Sommer 2027 fertiggestellt werden.

Die frühere Ringbahnbrücke gehörte zum Autobahndreieck Funkturm. © Christoph Soeder/dpa

Zuständig ist die Projektgesellschaft DEGES. Zum feierlichen Baubeginn wird unter anderem Berlins regierender Bürgermeister Kai Wegner (53, CDU) erwartet.

Die alte Ringbahnbrücke war Teil des Autobahndreiecks Funkturm, einer der bundesweit am stärksten belasteten Verkehrsknotenpunkte. Im März dieses Jahres wurde die Brücke gesperrt, weil sich ein Riss im Tragwerk überraschend ausgebreitet hatte. Kurz darauf wurde die Überführung über die S-Bahn-Gleise abgerissen. So erging es auch der etwas weiter nördlich gelegenen Westendbrücke.

Im Berliner Westen müssen Autofahrer seither weiträumige Umleitungen hinnehmen. Der Umleitungsverkehr durch Wohngebiete belastet die Anwohner.

Die nun beginnenden Bauarbeiten werden zu weiteren Einschränkungen für Autofahrerinnen und Autofahrer führen.