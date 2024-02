Erneut Kraneinsatz in Berlin-Pankow, Elsenbrücke weiter gesperrt

Berlin - Auch am Mittwoch müssen Berliner Autofahrer wegen Baustellen an mehreren Stellen im Stadtgebiet mit Verkehrseinschränkungen rechnen.

Die Elsenbrücke in Berlin-Friedrichshain bleibt auch am Mittwochvormittag noch für den Verkehr gesperrt. (Archivfoto) © Christoph Soeder/dpa

Wie schon am Dienstag kommt es in Pankow erneut zu einem Kraneinsatz. Diesmal ist die Hadlichstraße in beiden Richtungen vor der Einmündung Damerowstraße für Autos und Radfahrer gesperrt.

Die Sperrung dauert von Mittwoch 6 Uhr bis voraussichtlich Freitagabend an. Radler werden gebeten abzusteigen und ihren Drahtesel zu schieben.

Außerdem beginnt am Mittwoch die Hauptphase der Bauarbeiten auf der Perleberger Straße im Ortsteil Moabit, die mindestens bis Herbst 2025 andauern werden.

In dieser Zeit ist die Straße in Fahrtrichtung Fennstraße zwischen Birkenstraße und Ellen-Epstein-Straße für den Autoverkehr gesperrt. Zudem ist an der Kreuzung Perleberger Straße/Fennstraße das Rechtsabbiegen in die Fennstraße nicht möglich, sofern man von der Heidestraße an die Kreuzung heranfährt.