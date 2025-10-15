Spielplatz am Mauerpark bis Ende 2025 dicht: Das ist der Grund

Berlin - Der Spielplatz an der Wolliner Straße 22 Ecke Bernauer Straße, direkt am Mauerpark im Berliner Ortsteil Prenzlauer Berg, wird bis Ende des Jahres umfassend saniert .

Rund 60.000 Euro kostet die Erneuerung des Spielplatzes an der Wolliner Straße/Ecke Bernauer Straße im Bezirk Pankow. (Archivfoto) © Carsten Koall/dpa

Wie Bezirksstadtrat Christopher Schriner mitteilte, startet die Erneuerung der Anlage, die seit 1997 Kindern aus dem Kiez als Spielort dient, am 27. Oktober.

Rund 60.000 Euro fließen demnach in das Projekt - finanziert über das Kita- und Spielplatzsanierungsprogramm (KSSP) des Landes Berlin.

Ziel sei eine moderne, sichere und naturnahe Spielfläche. Diese soll Kindern zwischen sechs und zwölf Jahren künftig noch mehr Spaß und Bewegung bietet.

Dafür kommen laut Mitteilung ausschließlich Spielgeräte aus langlebigem Robinienholz zum Einsatz. Diese werden individuell angepasst, um den begrenzten Raum optimal zu nutzen.

Gestalterisch lehnt sich das Konzept an den nahen Mauerpark an: Neue Geräte werden mit den alten kombiniert, auch inklusive und barrierefreie Elemente sind enthalten.