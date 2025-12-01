Vorsicht, Autofahrer: A111 in dieser Woche nachts gesperrt!

Berlin - Auf der Berliner A111 stehen Arbeiten in den Tunneln an. Deshalb kommt es in dieser Woche zu Sperrungen der Autobahn.

Vorsicht, Autofahrer: Die A111 wird nachts teilweise gesperrt. © Christoph Soeder/dpa

Laut der Verkehrsinformationszentrale Berlin (VIZ) werden die Bauarbeiten von Montagabend bis Freitagmorgen jeweils zwischen 21 Uhr und 5 Uhr durchgeführt.

In den Tunneln Beyschlagsiedlung und Forstamt werden die zentral gelegenen Fluchttüren ausgetauscht.

Aus diesem Grund ist die A111 in beiden Fahrtrichtungen zwischen Waidmannsluster Damm und Schulzendorfer Straße komplett gesperrt.

Wie die VIZ weiter berichtet, werden die Zufahrten zur A111 in den Nächten bereits ab 20 Uhr gesperrt.