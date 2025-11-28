Wochenendarbeiten bei der S-Bahn: Ausfälle auf mehreren Linien
Berlin - Wenn Du am Wochenende in Berlin mit der S-Bahn unterwegs bist, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Hinweise. Denn: Wegen Bauarbeiten sind mehrere Linien zeitweise gesperrt.
Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagfrüh, 1.30 Uhr, Bauarbeiten an einem elektronischen Stellwerk durchgeführt.
Daher kommt es zu einer Unterbrechung des Verkehrs zwischen Schöneweide und Neukölln bzw. Treptower Park.
Folgende Linien sind davon betroffen: S3, S45, S46, S47, S8, S85, S9
Für die ausgefallenen Fahrten steht ein barrierefreier Bus-Ersatzverkehr bereit.
Bereits am Freitagmorgen gab es wegen eines defekten Signals am Bahnhof Baumschulenweg Störungen. Die S45, S47 und S85 fuhren nur eingeschränkt.
Titelfoto: Jens Kalaene/dpa