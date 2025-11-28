Wochenendarbeiten bei der S-Bahn: Ausfälle auf mehreren Linien

Berlin - Wenn Du am Wochenende in Berlin mit der S-Bahn unterwegs bist, lohnt sich ein Blick auf die aktuellen Hinweise. Denn: Wegen Bauarbeiten sind mehrere Linien zeitweise gesperrt.

Fahrgäste der Berliner S-Bahn, aufgepasst: Am Wochenende kommt es zu einigen Einschränkungen. (Symbolbild) © Jens Kalaene/dpa

Wie das Unternehmen mitteilte, werden ab Freitagabend, 22 Uhr, bis Montagfrüh, 1.30 Uhr, Bauarbeiten an einem elektronischen Stellwerk durchgeführt.

Daher kommt es zu einer Unterbrechung des Verkehrs zwischen Schöneweide und Neukölln bzw. Treptower Park.

Folgende Linien sind davon betroffen: S3, S45, S46, S47, S8, S85, S9

Für die ausgefallenen Fahrten steht ein barrierefreier Bus-Ersatzverkehr bereit.