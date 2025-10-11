Nächste Baustelle auf A100: Hier droht in den kommenden vier Wochen Stau

Berlin - Pendler müssen in den kommenden Wochen mit massiven Einschränkungen auf der Berliner Stadtautobahn rechnen: Wegen Asphaltarbeiten sind auf der A100 in Richtung Wedding gleich mehrere Anschlussstellen gesperrt.

Auf der Berliner Stadtautobahn A100 wird aktuell an allen Ecken und Enden gebaut. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte, wird ab Sonntag, 12. Oktober, bis Samstag, 8. November, die Asphaltdeck- und Binderschicht der Hauptfahrbahn in Richtung Wedding erneuert.

Betroffen sind in dieser Zeit auch die Anschlussstellen Gradestraße, Oberlandstraße, Tempelhofer Damm und Alboinstraße.

Die Gegenrichtung, Richtung Treptow, ist nicht betroffen. Um Staus im Tunnel Ortsteil Britz zu vermeiden, werden die Spuren bereits davor reduziert. So soll die Verkehrssicherheit gewährleistet bleiben und der Tunnel offen bleiben.

Gebaut wird in drei Phasen:

13. bis 19. Oktober (Bauphase 1): Der rechte Fahrstreifen auf der Hauptfahrbahn Richtung Wedding fällt weg. Zudem sind die Anschlussstellen Gradestraße und Oberlandstraße ab Sonntag (13. Oktober, 2 Uhr) voll gesperrt. Eine Umleitung ist über den Tempelhofer Damm eingerichtet.

20. Oktober bis 2. November (Bauphase 2): Nun wird es richtig eng: Alle vier Anschlussstellen – Gradestraße, Oberlandstraße, Tempelhofer Damm und Alboinstraße – werden gesperrt. Der Verkehr wird einspurig durch die Baustelle geführt. Umleitungen erfolgen großräumig über das Kreuz Schöneberg/Sachsendamm.

3. bis 8. November (Bauphase 3): In der letzten Bauphase bleibt die Anschlussstelle Tempelhofer Damm dicht, außerdem wird die Ausfahrt Alboinstraße gesperrt. Wer abfahren muss, soll auf Oberlandstraße oder alternativ Alboinstraße ausweichen.

Achtung: Während des Auf- und Umbaus der Baumaßnahme kommt es zu weiteren Vollsperrungen.