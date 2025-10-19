Stau-Chaos am Sonntag: A100-Abschnitte teilweise komplett gesperrt!

Berlin - Autofahrer, aufgepasst! Am Sonntag kommt es auf einigen Abschnitten der Berliner A100 zu Verkehrseinschränkungen .

In den kommenden Wochen sollte man auf der A100 Geduld mitbringen. (Symbolbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Von Mitternacht bis 12 Uhr geht auf der A113 und der A100 teilweise nichts! Die Strecke Richtung Wedding zwischen Späthstraße/Sonnenallee und Kreuz Schöneberg/Sachsendamm wird komplett gesperrt, wie die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) mitteilte.

Grund dafür ist die Einrichtung des 2. Bauabschnitts.

Im Anschluss bleiben die Anschlussstellen Buschkrugallee, Britzer Damm, Gradestraße, Oberlandstraße, Tempelhofer Damm und Alboinstraße bis 2. November 2025 dicht. Die Umleitung führt über das Kreuz Schöneberg/Sachsendamm.

Am Sonntag starten ebenfalls die Arbeiten in den Autobahntunneln Beyschlagsiedlung und Forstamt. Von 20 bis 5 Uhr heißt es: A111 komplett gesperrt zwischen Waidmannsluster Damm und Schulzendorfer Straße.