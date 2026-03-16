Tiergartentunnel bis Freitag nachts dicht: Was Pendler wissen müssen

Berlin - Autofahrer und BVG-Fahrgäste müssen in den kommenden Nächten mit Einschränkungen rechnen: Der Berliner Tiergartentunnel wird bis Freitag nachts vollständig gesperrt.

Immer wieder wird der Berliner Tiergartentunnel für den Verkehr gesperrt. (Archivbild) © Paul Zinken/dpa

Grund sind laut Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) planmäßige Instandsetzungsarbeiten, die zur Entlastung des Berufsverkehrs in den Nachtstunden erfolgen.

Betroffen sind demnach die Nächte von Montag auf Dienstag (16./17. März) bis Donnerstag auf Freitag (19./20. März). In diesem Zeitraum bleibt der Tiergartentunnel in beiden Richtungen vollständig dicht.

In Fahrtrichtung Kreuzberg erfolgen die Sperrungen jeweils von 20.30 Uhr bis 5 Uhr, in Fahrtrichtung Moabit von 21 bis 5 Uhr.

Von den Arbeiten betroffen ist auch der Busverkehr der BVG. Die Linie M41 fährt während der Sperrungen nicht zwischen S+U Potsdamer Platz und S+U Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung entfällt der Abschnitt zwischen S+U Hauptbahnhof und S Potsdamer Platz/Voßstraße.

Auch die Linie M85 wird im Nachtverkehr eingeschränkt. Sie verkehrt während der Sperrzeiten nicht zwischen Kulturforum und S+U Hauptbahnhof; in der Gegenrichtung entfällt der Abschnitt zwischen S+U Hauptbahnhof und S Potsdamer Platz/Voßstraße.