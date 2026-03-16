Tiergartentunnel bis Freitag nachts dicht: Was Pendler wissen müssen
Berlin - Autofahrer und BVG-Fahrgäste müssen in den kommenden Nächten mit Einschränkungen rechnen: Der Berliner Tiergartentunnel wird bis Freitag nachts vollständig gesperrt.
Grund sind laut Mitteilung der Verkehrsinformationszentrale (VIZ) planmäßige Instandsetzungsarbeiten, die zur Entlastung des Berufsverkehrs in den Nachtstunden erfolgen.
Betroffen sind demnach die Nächte von Montag auf Dienstag (16./17. März) bis Donnerstag auf Freitag (19./20. März). In diesem Zeitraum bleibt der Tiergartentunnel in beiden Richtungen vollständig dicht.
In Fahrtrichtung Kreuzberg erfolgen die Sperrungen jeweils von 20.30 Uhr bis 5 Uhr, in Fahrtrichtung Moabit von 21 bis 5 Uhr.
Von den Arbeiten betroffen ist auch der Busverkehr der BVG. Die Linie M41 fährt während der Sperrungen nicht zwischen S+U Potsdamer Platz und S+U Hauptbahnhof. In der Gegenrichtung entfällt der Abschnitt zwischen S+U Hauptbahnhof und S Potsdamer Platz/Voßstraße.
Auch die Linie M85 wird im Nachtverkehr eingeschränkt. Sie verkehrt während der Sperrzeiten nicht zwischen Kulturforum und S+U Hauptbahnhof; in der Gegenrichtung entfällt der Abschnitt zwischen S+U Hauptbahnhof und S Potsdamer Platz/Voßstraße.
Mit den nächtlichen Einschränkungen in dieser Woche ist es vorerst nicht getan. Die VIZ kündigte bereits an, dass auch in der kommenden Woche Sperrungen des Tiergartentunnels anstehen.
Titelfoto: Paul Zinken/dpa