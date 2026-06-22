Tunnel am Alexanderplatz für vier Wochen voll gesperrt
Von Hannan el Mikdam-Lasslop und Matthias Arnold
Berlin - Der Straßentunnel Alexanderplatz in Berlin ist von diesem Montag an für vier Wochen voll gesperrt.
Grund dafür ist die Instandsetzung von Entwässerungsrinnen, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte. Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge am 17. Juli abgeschlossen sein.
Dann werde der Straßentunnel voraussichtlich wieder mit zwei Fahrstreifen je Richtung befahrbar sein.
Damit Autofahrer keine größeren Umwege fahren müssen, soll der Verkehr über die ebenerdig verlaufenden Parallelfahrbahnen am Straßentunnel vorbeigeführt werden.
Trotzdem sollte man sich auf Verkehrsbehinderungen einstellen, hieß es. Der Straßentunnel Alexanderplatz verbindet im Bezirk Mitte die Grunerstraße und die Otto-Braun-Straße.
Titelfoto: Annette Riedl/dpa