Tunnel am Alexanderplatz für vier Wochen voll gesperrt

Berlin - Der Straßentunnel Alexanderplatz in Berlin ist von diesem Montag an für vier Wochen voll gesperrt.

Im Tunnel am Alexanderplatz wird ab Montag gebaut. (Archivfoto) © Annette Riedl/dpa

Grund dafür ist die Instandsetzung von Entwässerungsrinnen, wie die Senatsverwaltung für Verkehr mitteilte. Die Arbeiten sollen den Angaben zufolge am 17. Juli abgeschlossen sein.

Dann werde der Straßentunnel voraussichtlich wieder mit zwei Fahrstreifen je Richtung befahrbar sein.

Damit Autofahrer keine größeren Umwege fahren müssen, soll der Verkehr über die ebenerdig verlaufenden Parallelfahrbahnen am Straßentunnel vorbeigeführt werden.