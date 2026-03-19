Weiteres Hochhaus an der Warschauer Brücke geplant - mit 1000 Wohnungen

Berlin - An der Warschauer Brücke in Berlin-Friedrichshain ist wieder ein neues Hochhaus geplant – diesmal mit rund 1000 Wohnungen. Noch bis Mitte April haben Bürger die Gelegenheit, ihre Meinung zum Bauvorhaben einzubringen.

Neben der Warschauer Brücke, in der Rudolfstraße, soll ein neues Hochhaus entstehen. © SenStadt

Das geplante Projekt an der Rudolfstraße 18 soll nach Angaben der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung ein Hochhaus mit rund 52 Stockwerken und etwa 167 Metern Höhe werden.

Der Turm an der Warschauer Brücke soll die bestehende Hochhauskulisse der Umgebung erweitern und die bisherigen Bürotürme deutlich überragen.

Doch das ist noch nicht alles: Neben den Wohnungen sind im Erdgeschoss und in Teilen der Sockelbauten weitere Nutzungen geplant - unter anderem Läden für die Nahversorgung, Dienstleistungen, Gastronomie, soziale und kulturelle Einrichtungen, eine Kindertagesstätte, Begrünung und ein öffentlicher Stadtplatz.

Ein Problem bleibt jedoch bestehen: Der Bezirk lehnte das Projekt ab, aus Sorge, dass überwiegend Luxuswohnungen entstehen könnten.

Die Senatsverwaltung versichert hingegen, dass auch bezahlbarer Wohnraum vorgesehen ist.