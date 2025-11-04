Stau vorprogrammiert: A100-Brücke in Charlottenburg bleibt einspurig

Berlin - Auf der A100-Brücke über die Mecklenburgische Straße in Berlin-Charlottenburg bleibt bis auf weiteres eine der beiden Spuren in nördliche Richtung gesperrt.

Mehrere Brücken der A100 in Berlin sind marode und müssen abgerissen werden. (Archivbild) © Soeren Stache/dpa

Ein statisches Gutachten zwinge dazu, das Bauwerk weiterhin zu entlasten und den Verkehr zu reduzieren, teilte die Autobahn-Gesellschaft mit. Auch die Auffahrt Detmolder Straße bliebe gesperrt.

Es sei deshalb mit erheblichen Verkehrsbehinderungen und Stau auf der A100 in Richtung Dreieck Funkturm zu rechnen, hieß es.

Grund dafür seien Korrosionsschäden, die im September bei einer routinemäßigen Prüfung der Brücke festgestellt worden seien. Bereits im Oktober war die Fahrspur auf der Brücke deshalb gesperrt und das Gutachten eingeleitet worden.

Zur Dauer dieser Maßnahme wurde zunächst nichts bekannt.

Die Autobahn-Gesellschaft arbeite an einem Sanierungskonzept, das im Laufe der kommenden Woche vorgestellt werden soll, hieß es. Betroffene Autofahrer sollten, wenn möglich, auf andere Verkehrsmittel ausweichen.