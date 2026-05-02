Berlin E-Prix: Renn-Show am Flughafen Tempelhof

Berlin - Auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof findet am 2. und 3. Mai 2026 der Berlin E-Prix 2026 zum zwölften Mal in Folge statt und verwandelt das Areal erneut in eine Highspeed-Arena.

Seit 2017 kehrt der Rennzirkus jährlich zum ehemaligen Flughafen Tempelhof zurück. (Archivfoto) © Fabian Sommer/dpa

Insgesamt sind mehrere Tausend Helfer im Einsatz, um die Strecke startklar zu machen.

Gefahren wird auf rauem Berliner Beton. Die bis zu 340 PS starken E-Boliden beschleunigen in unter drei Sekunden auf 100 km/h und erreichen bis zu 280 km/h – kaum lauter als ein Straßenauto, aber maximal spektakulär.

Auch abseits der Strecke wird groß aufgefahren: Rund 30.000 Fans werden erwartet. Neben dem Racing gibt es Streetfood, Musik-Acts und ein Fan-Village. Auf der Bühne stehen unter anderem der bekannte Sänger Max Giesinger (37) und die Berliner Rapperin Zah1de (16), die das Event zum Festival machen.

Für die Formel E ist Berlin längst mehr als nur ein Stopp im Kalender. Die Stadt gilt als feste Größe der Serie – auch wegen der deutschen Teams, Sponsoren und Fahrer wie Ex-Weltmeister Pascal Wehrlein (31).