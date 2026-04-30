Kostenloses Konzert in Kreuzberg: Ikkimel tritt am Maifeiertag auf
Berlin - Die Rapperin Ikkimel (28, "Keta und Krawall") hat überraschend einen Auftritt am 1. Mai beim traditionellen Straßenfest in Berlin-Kreuzberg verkündet.
Wie die Musikerin am Donnerstagnachmittag auf Instagram informierte, ist das Konzert auf dem Mariannenplatz geplant und für Besucher kostenfrei zugänglich.
"Raus mit euch", schrieb die 28-Jährige in ihrer Story und stellte dazu ein freizügiges Foto, das ihr Dekolleté zeigt.
Zudem verlinkte sie die Partei Die Linke.
Demnach ist die Rap-Sensation mit ihren provokanten Texten und feministischen Botschaften Teil des Kulturprogramms der Partei mit zahlreichen musikalischen Acts und Talks.
Ikkimels Auftritt ist für 19.15 Uhr angekündigt. Der Maifeiertag zieht jedes Jahr zahlreiche Menschen in den hippen Berliner Stadtteil. Mit einem großen Andrang dürfte daher zu rechnen sein.
Titelfoto: David Hammersen/dpa