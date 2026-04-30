Kostenloses Konzert in Kreuzberg: Ikkimel tritt am Maifeiertag auf

Berlin - Die Rapperin Ikkimel (28, "Keta und Krawall") hat überraschend einen Auftritt am 1. Mai beim traditionellen Straßenfest in Berlin-Kreuzberg verkündet.

Ikkimel (28) gibt am 1. Mai ein kostenloses Konzert in Kreuzberg. © David Hammersen/dpa

Wie die Musikerin am Donnerstagnachmittag auf Instagram informierte, ist das Konzert auf dem Mariannenplatz geplant und für Besucher kostenfrei zugänglich.

"Raus mit euch", schrieb die 28-Jährige in ihrer Story und stellte dazu ein freizügiges Foto, das ihr Dekolleté zeigt.

Zudem verlinkte sie die Partei Die Linke.

Demnach ist die Rap-Sensation mit ihren provokanten Texten und feministischen Botschaften Teil des Kulturprogramms der Partei mit zahlreichen musikalischen Acts und Talks.