Demos am 1. Mai in Berlin: Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

5300 Polizisten sind am 1. Mai im Einsatz. (Archivbild) © Sebastian Gollnow/dpa

Erwartet werden mehrere Zehntausend Teilnehmer und Teilnehmerinnen. Die Polizei ist über den Tag verteilt mit einem großen Aufgebot von insgesamt 5300 Beamten im Einsatz, vor allem auch um die Menschenmassen zu begleiten.

Die erste Demonstration zum Tag der Arbeit sollte schon am Donnerstagabend beginnen, wenn die inzwischen schon bekannte "queere-feministische" Frauen-Demonstration mit dem Titel "Take back the night" und einigen Tausend Teilnehmerinnen durch Kreuzberg zieht.

Am Freitag sind gegen Mittag die großen Gewerkschaften unter dem Motto "Erst unsere Jobs, dann eure Profite" unterwegs. Im Villenstadtteil Grunewald am Johannaplatz demonstrieren ab 13 Uhr vor allem junge Menschen mit teilweise bunten Aktionen gegen Kapitalismus und hohe Mieten.

Im Görlitzer Park in Kreuzberg soll mit einer Technoparty gegen die nächtliche Schließung des Parks demonstriert werden. Voraussichtlich wird der Park bei bestem Wetter sehr voll und auch die Umgebung verwandelt sich wie in den vergangenen Jahren in eine riesige Partyzone.